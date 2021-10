Lissabon-Rückkehr: Nagelsmann hat "beschissene" Erinnerungen

Di, 19.10.2021, 17.25 Uhr

Es ist gerade mal 14 Monate her, dass die Bayern in Lissabon eine magische Nacht erlebten. Am Mittwoch ist die portugiesische Hauptstadt aber nur eine Zwischenstation. Ein Sieg bei Benfica wäre ein Riesenschritt auf dem Weg in die K.o.-Runde. Die letzten Eindrücke von Lissabon bei Trainer Julian Nagelsmann sind allerdings sehr schlecht.