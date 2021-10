Lakers verlieren Auftaktspiel - Antetokounmpo glänzt gegen Nets

Mi, 20.10.2021, 09.20 Uhr

Das Starensemble der Los Angeles Lakers um LeBron James hat zum Saisonauftakt in der NBA einen Rückschlag kassiert. Der Titelkandidat unterlag den Golden State Warriors um Stephen Curry mit 114:121 und knüpfte nahtlos an die verkorkste Vorbereitung an. Im ersten Spiel der Eastern Conference setzte sich Titelverteidiger Milwaukee Bucks dank einer Glanzleistung ihres Superstars Giannis Antetokounmpo souverän 127:104 gegen die Brooklyn Nets durch.