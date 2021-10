Van Bommel hadert: "So kann man die nicht verteidigen"

Do, 21.10.2021, 08.46 Uhr

Zwei Gegentore nach Standards und das Achtelfinale rückt für den VfL Wolfsburg in weite Ferne: Trainer Mark van Bommel hadert mit der 1:3-Niederlage in der Champions League bei RB Salzburg. Das Problem sieht er vor allem in der mangelnden Konzentration.