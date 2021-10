"Geiler Abend": Salzburg bezwingt Wolfsburg mit 3:1

Do, 21.10.2021, 09.22 Uhr

Mit einem überzeugenden Auftritt hat RB Salzburg den VfL Wolfsburg mit 3:1 in der Champions League bezwungen und die Tabellenführung in der Gruppe G gefestigt. Salzburg-Trainer Matthias Jaissle sah ein "nahezu perfektes Spiel" seiner Mannschaft, an dem auch Jungstürmer Noah Okafor mit zwei Treffern großen Anteil hatte.