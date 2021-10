Erster Clasico nach Messi-Ära: Alaba führt Real zum Sieg

So, 24.10.2021, 18.51 Uhr

David Alaba hat Real Madrid im ersten Clasico nach der Ära Lionel Messi zum Triumph geführt. Der langjährige Bayern-Star erzielte am am Sonntag beim 2:1 beim wankenden Giganten FC Barcelona sein Premierentor für die Königlichen in der spanischen Liga.