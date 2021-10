Schalke vor "Prestige-Duell" bei 1860: "Es wird ein Pokalfight"

Mo, 25.10.2021, 12.29 Uhr

Den Schwung vom 3:0 gegen Dynamo Dresden möchte Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis gerne mit in den DFB-Pokal nehmen. Dort wartet am Dienstagabend in der zweiten Runde Drittligist 1860 München. Ein Selbstläufer wird es laut dem S04-Coach nicht.