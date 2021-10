Widerstand gegen Schalkes Ex-Finanzchef Peters beim DFB

Am vergangenen Freitag hatte Peter Peters die Karten erstmals offen auf den Tisch gelegt, zumindest in kleiner Runde: Jene Vertreter der 36 Profiklubs, die im Vorstand des Deutschen Fußball-Bunds sitzen, hatten sich zu einer Videositzung zusammengeschaltet. Dort verkündete Peters: Er will beim DFB-Bundestag am 11. März 2022 für das Präsidentenamt kandidieren und auf den im Mai zurückgetretenen Fritz Keller folgen.

Peter Peters will DFL-Amt Ende Februar abgeben

Am Montag erfuhr dann auch die Öffentlichkeit davon: „Ich habe in den letzten Wochen viele Gespräche mit Freunden und Kollegen aus der Liga und Vertretern aus dem DFB und den Landesverbänden geführt“, sagt Peters. „Dadurch ist bei mir die Bereitschaft gewachsen, mich für das Amt des DFB-Präsidenten zur Verfügung zu stellen."

Daraus ergeben sich zwangsläufig Veränderungen bei der Deutschen Fußball-Liga, der Vereinigung der 36 Profiklubs. Peters, von 1994 bis 2020 im Vorstand von Schalke 04 für die Finanzen zuständig, ist aktuell Vorsitzender des Aufsichtsrats, diesen Posten wird der 59-Jährige Ende Februar zur Verfügung stellen – und nicht erst turnusgemäß am 22. August 2022.

BVB-Boss Watzke soll Peters bei DFL nachfolgen

Ein Nachfolger ist bereits ausgeguckt: Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke soll auf der DFL-Versammlung am 14. Dezember gewählt werden. „Die richtige Person zur richtigen Zeit für das Amt“, sagt Peters voller Überzeugung.

Seinen Rückzug begründet er damit, dass die DFL genügend Zeit haben solle, die Nachfolge zu regeln. Doch es steckt noch mehr dahinter: In der Liga hatten einige starke Stimmen zuletzt mehr oder weniger offen Unmut darüber geäußert, dass ein Stillstand an der Spitze herrsche, weil auch Geschäftsführer Seifert dem Ende seiner Amtszeit entgegenblickt und zum 1. Januar durch Donata Hopfen ersetzt wird. Dabei stehen drängende Themen wie die 50+1-Regel und das mögliche Aus für das Financial Fairplay in Europa auf der Tagesordnung.

Watzke übernimmt zügig bei der DFL

Nun soll Watzke schon sehr viel früher die Neuaufstellung der DFL mitbestimmen - obwohl Peters offiziell bis Ende Februar seine Aufgaben behält. So bleibt er nämlich auch Erster DFB-Vizepräsident, führt den Verband weiter kommissarisch gemeinsam mit Rainer Koch und ist im Präsidium eine wichtige Stimme, wenn es darum geht, den Bundestag vorzubereiten und Satzungsreformen voranzutreiben. „Da sind noch viele komplexe Dinge zu regeln“, sagt Peters. „Deswegen ist es richtig, dass ich das bis Ende Februar mache.“

Bei allen DFL-Angelegenheiten soll es anders aussehen: „Aki Watzke wird im Fall seiner Wahl, wovon ich ausgehe, bei den Ligathemen mit der Kompetenz ausgestattet, als wäre er schon in meiner Rolle“, erklärt Peters. „Da bin ich nur noch für den Übergang und die Einarbeitung zuständig, die Richtung muss Aki Watzke vorgeben. Dabei werde ich ihn vollständig unterstützen.“

Peters gegen die mächtigen DFB-Landesverbände

Die Wahl Watzkes gilt als sicher, bei Peters und dem DFB ist die Lage komplizierter. Zuletzt schlug ihm offene Ablehnung durch die mächtigen Landesverbände entgegen: Deren Präsidenten erklärten nach einer Sitzung, der nächste Präsident müsse aus dem Amateurlager kommen. Und da der Großteil der Delegierten, die im März den Präsidenten wählen, aus den Landesverbänden kommt, war das ein deutlicher Schlag gegen die Ambitionen des Ligavertreters Peters.

Neue Fußball-Liga-Chefin ab Januar: Das ist Donata HopfenAuch das ist ein Grund, warum er sich nun aus der DFL zurückzieht: um nicht ausschließlich als Profivertreter in den Wahlkampf zu ziehen. Das Amateurlager um den mächtigen Strippenzieher Rainer Koch soll nämlich längst einen eigenen Kandidaten aufbauen: Als Favorit wird der gut beleumundete Bernd Neuendorf (60) gehandelt, Präsident des Mittelrhein-Verbandes und früher Staatssekretär für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport in Nordrhein-Westfalen.

Geheime Abstimmung könnte Peters nützen

Peters glaubt dennoch an seine Chance, trotz deutlicher Stimmenmehrheit bei den Amateurvertretern: „Ich habe viele Gespräche geführt, auch mit vielen Menschen im DFB – und habe dabei viel positives Feedback bekommen“, sagt er. „Ich habe meine Positionen und Meinungen vertreten und spüre, gewinne damit viel Vertrauen gewinne, auch bei den Landesverbänden.“

Das Kalkül, das in der Liga kursiert: Nicht alle Verbandspräsidenten wollen mit allen Mitteln einen Kandidaten gegen die Ablehnung des Profilagers durchdrücken. Sollte es nun auf dem Bundestag zu einer Kampfabstimmung kommen, findet diese geheim statt. So könnten Amateurvertreter für Peters stimmen, ohne öffentlich als Abweichler dazustehen – und somit auch ohne harsche Reaktionen von Koch und seinen Getreuen.