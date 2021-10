Neuer Wölfe-Trainer Kohfeldt: Mannschaft braucht "Orientierung"

Do, 28.10.2021, 17.43 Uhr

Neu-Trainer Florian Kohfeldt setzt beim VfL Wolfsburg auf die Rückkehr des Spektakel-Fußballs. Aggressives Pressing, Ballgewinn, schnelles Umschaltspiel - so will er das Klubmotto "Immer hungrig" nach zuletzt acht Pflichtspielen ohne Sieg und vier Bundesliga-Niederlagen in Serie wieder mit Leben füllen.