Kleber und Doncic stark bei Mavs-Sieg - Theis mit Niederlage

Fr, 29.10.2021, 07.48 Uhr

Nationalspieler Maxi Kleber und die Dallas Mavericks bleiben in der NBA in der Erfolgsspur. Angeführt von Superstar Luka Doncic gewannen die Mavs gegen die San Antonio Spurs - der dritte Sieg in Serie. Big Man Kleber gelang ein Double-Double. Eine empfindliche Schlappe gab's dagegen für Daniel Theis.