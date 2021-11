Traumdebüt für Kohfeldt: Wolfsburg siegt in der Champions League

Di, 02.11.2021, 20.59 Uhr

Traumdebüt für Trainer Florian Kohfeldt, erster Sieg in der Champions League für den VfL Wolfsburg: Mit ihrem neuen Coach an der Seitenlinie bezwingen die Niedersachsen Tabellenführer RB Salzburg mit 2:1 (1:1) und wahren ihre Chance auf die nächste Runde in der Königsklasse.