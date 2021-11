Zverev in Paris souverän ins Achtelfinale

Mi, 03.11.2021, 22.24 Uhr

Olympiasieger Alexander Zverev hat sich drei Tage nach seinem Triumph in Wien auch beim ATP-Masters in Paris in guter Verfassung gezeigt. Der 24-Jährige nahm seine Auftakthürde Dusan Lajovic souverän und zog nach seinem Freilos in der ersten Runde ins Achtelfinale ein.