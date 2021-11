DFB: Brandt und Draxler kehren zurück - Nmecha erstmals dabei

Fr, 05.11.2021, 13.50 Uhr

Das DFB-Team bestreitet seinen Jahresabschluss mit den Rückkehrern Julian Draxler und Julian Brandt sowie dem Debütanten Lukas Nmecha. Insgesamt nominierte Bundestrainer Hansi Flick für die WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein in Wolfsburg am 11. November und drei Tage später in Armenien vier Torhüter und 23 Feldspieler.