Nach Aufholjagd: Draisaitl schießt Edmonton zum Sieg

Sa, 06.11.2021, 11.01 Uhr

Eishockeystar Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers nach einer Aufholjagd in der NHL zum nächsten Sieg geschossen. Der Nationalstürmer traf im Heimspiel gegen die New York Rangers in der Verlängerung zum 6:5, die Kanadier lagen zwischenzeitlich mit 1:4 zurück.