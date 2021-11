Erste Heimniederlage: Regensburg verpasst Platz eins

John Verhoek (l) und Hanno Behrens waren Rostocks Matchwinner beim Auswärtssieg in Regensburg.

Berlin. Jahn Regensburg hat in der 2. Fußball-Bundesliga die erste Heimniederlage der Saison erlitten und dadurch den Sprung auf den Spitzenplatz verpasst.

Der Tabellenzweite verlor am Samstag trotz eigener Führung gegen den FC Hansa Rostock mit 2:3 (1:1). Sarpreet Singh (34.) hatte das 1:0 für den Gastgeber geschossen, John Verhoek (43./52.) mit einem Doppelpack und Hanno Behrens (49.) drehten mit ihren Treffern das Spiel zugunsten des Aufsteigers. Charalambos Makridis (90.) gelang nur noch der Anschluss.

Neuer Dritter nach 13 Spielen ist vorerst der SC Paderborn, der dank der Treffer von Sven Michel (56.) und Felix Platte (65.) einen 2:1 (0:0)-Heimerfolg gegen den FC Ingolstadt feierte. Den Treffer für das Schlusslicht markierte Fatih Kaya (70.). In der dritten Partie des Tages vergab Fortuna Düsseldorf gegen Hannover 96 in der Schlussphase einen Erfolg und musste sich mit einem mit 1:1 (1:0) begnügen. Christoph Klarer (5.) hatte bereits früh für den Gastgeber getroffen, Florent Muslija (90.+2) glich für Hannover in der Nachspielzeit aus.

© dpa-infocom, dpa:211106-99-892305/2