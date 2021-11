Corona-Alarm im DFB-Team: Fünf Spieler in Quarantäne

Corona-Alarm im DFB-Team: Fünf Spieler in Quarantäne

Di, 09.11.2021, 11.24 Uhr

Corona-Schock im DFB-Team: Ein Nationalspieler ist nach der Ankunft in Wolfsburg positiv auf das Virus getestet worden und muss wie vier seiner Teamkollegen im DFB-Quartier in Quarantäne. Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Dienstagmittag bekannt.