Ein Jahr vor WM: Amnesty prangert Katar an

Di, 16.11.2021, 06.51 Uhr

Gut ein Jahr vor Beginn der WM in Katar hat Amnesty International erneut die Arbeitsbedingungen für Bauarbeiter in dem Emirat kritisiert. Zwar habe Katar seit 2017 eine Reihe von Reformen eingeführt, diese würden aber "nicht angemessen umgesetzt, was bedeutet, dass die Ausbeutung weitergeht", hieß es in einem neuen Bericht über Katar.