Dardai erwartet im Stadtderby gegen Union ein "Kampfspiel"

Do, 18.11.2021, 15.37 Uhr

Hertha BSC tritt am Samstagabend bei Union Berlin zum Stadtderby an. Einen Favoriten sieht Hertha-Trainer Pal Dardai vor dem "Kampfspiel" nicht. Für den Coach kommt es vor allem auf die "Tagesform" an.