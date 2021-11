ATP Finals: Zverev im Halbfinale - nun gegen Djokovic

Do, 18.11.2021, 16.43 Uhr

Olympiasieger Alexander Zverev steht bei den ATP Finals in Turin im Halbfinale fordert dort den Topfavoriten Novak Djokovic heraus. Der Weltranglistendritte aus Hamburg holte am Donnerstag den benötigten Sieg für den Einzug in die K.o.-Runde mit einem 6:2, 6:4 über den offensichtlich angeschlagenen Polen Hubert Hurkacz.