Hütter nach 4:0-Erfolg gegen Fürth: Sieg "absolut verdient"

Sa, 20.11.2021, 20.23 Uhr

Borussia Mönchengladbach hat mit einem überzeugenden 4:0-Sieg gegen Greuther Fürth den Anschluss an die europäischen Plätze gehalten. Trainer Adi Hütter sah eine gute Leitung seiner Mannschaft, die am Ende in einem "absolut verdienten" Sieg mündete.