Hamilton macht WM-Titelkampf spannend: Die F1-Wochenendbilanz

Mo, 22.11.2021, 11.14 Uhr

Wenn die Formel 1 in den vergangenen zwei Wochen etwas gelernt hat, dann dies: Lewis Hamilton und Mercedes sind tatsächlich erst geschlagen, wenn die WM auch rechnerisch entschieden ist. Ein Sieg in Brasilien, ein Sieg in Katar, und schon ist der Engländer wieder mittendrin im Titelkampf. Die wichtigsten Erkenntnisse vom Großen Preis von Katar.