Nach langwieriger Verletzung: Ramos erstmals im Kader von Paris

Di, 23.11.2021, 13.34 Uhr

Nach langwieriger Verletzung: Sergio Ramos ist erstmals in den Kader von Paris St. Germain berufen worden. Das teilte der Verein am Dienstag mit. PSG ist in der Champions League am Mittwoch bei Manchester City zu Gast.