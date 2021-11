Niederlage in Sevilla: Wolfsburg droht Europa-Aus

Di, 23.11.2021, 23.10 Uhr

Dem VfL Wolfsburg droht das Aus in der Champions League. Die Niedersachsen verloren am vorletzten Spieltag der Vorrunde 0:2 beim FC Sevilla und rutschten in der Gruppe G auf den letzten Tabellenplatz. Die Wölfe müssen ihr letztes Gruppenspiel am 8. Dezember gegen OSC Lille gewinnen, um sich nicht komplett aus dem Europapokal zu verabschieden.