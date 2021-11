Leipziger 5:0-Gala: "Überglücklich, wie wir gespielt haben"

Do, 25.11.2021, 08.22 Uhr

Was für eine Gala von RB Leipzig: Die Bullen haben nach dem 5:0 bei Club Brügge haben das Überwintern im europäischen Geschäft jetzt in der eigenen Hand. Co-Trainer Achim Beierlorzer feierte eine starke Champions-League-Premiere an der Seitenlinie - aber immer in Kontakt mit dem in Quarantäne sitzenden Chefcoach Jesse Marsch.