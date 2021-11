Medien: Rangnick auf dem Sprung zu ManUnited

Do, 25.11.2021, 17.24 Uhr

Bei der Trainersuche von Manchester United kündigt sich eine Überraschung an. Wie das Portal The Athletic am Donnerstagnachmittag berichtete, soll Ralf Rangnick interimsweise die Nachfolge des entlassenen Teammanagers Ole Gunnar Solskjaer übernehmen.