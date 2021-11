Klose, Lattek und Co.: Fünf Neue in der Hall of Fame

Klose, Lattek und Co.: Fünf Neue in der Hall of Fame Klose, Lattek und Co.: Fünf Neue in der Hall of Fame Fr, 26.11.2021, 18.02 Uhr Fünf neue Fußballer für die Hall of Fame: Trainer-Ikone Udo Lattek, WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose, 1954er-WM-Held Horst Eckel, DDR-Rekordtorschütze Joachim Streich und 1990er-Weltmeister Jürgen Kohler wurden von der Jury als neue Mitglieder bestimmt und schließen sich somit einem elitären Kreis an.

