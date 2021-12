NHL: Draisaitl siegt mit Edmonton und ist Star des Monats

Do, 02.12.2021, 08.32 Uhr

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl ist in der NHL zum Star des Monats November gewählt worden. Auch zum Start in den Dezember blieb der Kölner mit den Oilers in der Erfolgsspur. Zum 5:2 gegen die Pittsburgh Penguins steuerte er einen Assist bei.