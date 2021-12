Knoche vor "Endspiel" gegen Prag: "Haben wir uns erarbeitet"

Mi, 08.12.2021, 07.00 Uhr

Am Donnerstag können die Eisernen mit einem Sieg gegen Slavia Prag für den größten internationalen Erfolg ihrer Vereinsgeschichte sorgen und den Einzug in die Zwischenrunde der Conference League perfekt machen. Vor dem "Endspiel" in der Gruppenphase träumt Abwehrchef Robin Knoche schon von Champions-League-Abenden mit Union Berlin.