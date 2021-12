Das bringt der Wintersport am Freitag

Biathlet Benedikt Doll geht in Hochfilzen im Sprint an den Start.

Zwei Wochen vor Weihnachten warten die Biathleten noch auf den kollektiven Durchbruch. Ohne die Anfeuerung von Zuschauern wollen insbesondere die Männer um Ex-Weltmeister Benedikt Doll einen Formanstieg nachweisen.

Wie die Skispringerinnen kämpfen auch die Skeletonis auf heimischen Anlagen um Weltcup-Punkte. Die Eisschnellläufer starten in Calgary in ihren letzten vorolympischen Weltcup.

Biathlon

Weltcup in Hochfilzen, Österreich

11.25 Uhr: Sprint 10 km, Herren (ARD und Eurosport)

14.15 Uhr: Sprint 7,5 km, Damen

Bisher haben die deutschen Skijäger nur einen Podestplatz geholt. Beim zweiten Weltcup der Saison soll es weiter nach vorne gehen. Coronabedingt finden in Hochfilzen die ersten Geisterrennen des Winters statt. Bei den Männern hofft Benedikt Doll am Ort seines bisher einzigen WM-Titels im Sprint vor vier Jahren endlich auf das Zusammenspiel von Laufen und Schießen. Bei den Damen haben wieder Denise Herrmann und Franziska Preuß die besten Erfolgsaussichten. Routinier Franziska Hildebrand bekommt erstmals seit dem 5. März 2020 wieder einen Weltcup-Einsatz und ersetzt die leicht angeschlagene Anna Weidel.

Skispringen

Weltcup in Klingenthal, Deutschland

15.00 Uhr: Großschanze Frauen, 1. und 2. Durchgang (ARD und Eurosport)

Katharina Althaus würde ihren Aufwärtstrend im Weltcup gerne auch beim Heimspiel fortsetzen. In Klingenthal gilt die Oberstdorferin als Mitfavoritin, nachdem sie in Lillehammer zuletzt einen Sieg und einen zweiten Platz eingefahren hatte. Insgesamt sind neun deutsche Frauen am Start. Olympiasiegerin Carina Vogt muss wegen der Trainingssteuerung kurzfristig passen. Am Abend (19.15 Uhr) steht die Qualifikation der Männer an.

Skeleton

Weltcup in Winterberg, Deutschland

10.00 Uhr: Männer, 1. Durchgang 11.45 Uhr: Männer, 2. Durchgang

14.30 Uhr: Frauen, 1. Durchgang 16.00 Uhr: Frauen, 2. Durchgang (ARD ca. 16.35 Uhr)

Nach den Siegen in Altenberg von Axel Jungk und Tina Hermann wollen beim nächsten Weltcup im Sauerland vor allem die Winterberger auf ihrer Heimbahn liefern. Bei den Männern wartet nur Alexander Gassner noch auf einen Podiumsplatz. "Ich will auf jeden Fall weiter an meiner Performance arbeiten und Richtung Podest angreifen, so wie es mir letztes Jahr auch gelungen ist", sagte der Lokalmatador. Die Olympia-Zweite Jacqueline Lölling kämpft immer noch ums Olympia-Ticket: "In Winterberg weiß ich, was ich wirklich kann und kenne jede Kurve in- und auswendig."

Eisschnelllauf

Weltcup in Calgary (Kanada)

20.30 Uhr: 500 m, Damen

20.58 Uhr: 500 m, Herren

21:37 Uhr: 3000 m, Damen

22.35 Uhr: 5000 m, Herren

Für die deutschen Eisschnellläufer bietet der vierte und abschließende Weltcup des Jahres zugleich die letzte Chance zur Qualifikation für die Olympischen Winterspiele. Bislang sicher hat seinen Startplatz in Peking nur Patrick Beckert über 10 000 Meter. In Calgary läuft der Erfurter die 5000 Meter und kann sich mit einem guten Resultat Hoffnungen auch auf ein Olympia-Ticket über diese Distanz machen. Bei den Sprintern steht Joel Dufter im Mittelpunkt, der zuletzt mit seinem deutschen Rekord von 34,32 Sekunden über 500 Meter überzeugt hatte. Nur noch vage sind die Aussichten für Claudia Pechstein (Berlin), sich über das Weltcup-Ranking für die Winterspiele zu qualifizieren.

Und sonst:

18:00: Eiskunstlauf: Deutsche Meisterschaft 18:00: Einzel, Herren, Kurzprogramm 19:00: Paare, Kurzprogramm 19:35: Einzel, Damen, Kurzprogramm 20:45: Eistanz, Kurzprogramm Neuss (Deutschland)

11:30: Ski Freestyle: Weltcup Ski Cross, Herren Ski Cross, Damen Val Thorens (Frankreich)

15:30: Ski Freestyle: Weltcup Sprung, Herren Sprung, Damen Ruka (Finnland)

20:30: Ski Freestyle: Weltcup Halfpipe, Herren Halfpipe, Damen Copper Mountain (USA)

13:00: Snowboard: Weltcup Snowboard-Cross Einzel, Herren Snowboard-Cross Einzel, Damen Montafon (Österreich)

