Leitl vor BVB-Spiel: "Wenn Lewandowski keine Lust hat, nehme ich Haaland"

Di, 14.12.2021, 16.37 Uhr

Greuther Fürth will nach dem ersten Saisonsieg in der Bundesliga im ungleichen Duell bei Borussia Dortmund möglichst lange mithalten. Gegen den BVB will Trainer Stefan Leitl vor allem Torjäger Erling Haaland entschärfen. Sein Wunschstürmer ist der Norweger allerdings nicht.