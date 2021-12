Sechste Niederlage in Folge: Draisaitl und Edmonton weiter in der Krise

Mi, 15.12.2021, 08.56 Uhr

Eishockey-Superstar Leon Draisaitl stürzt mit den Edmonton Oilers immer tiefer in die Krise. Der fünfmalige Stanley-Cup-Gewinner kassierte durch das 1:5 gegen die Toronto Maple Leafs bereits die sechste Niederlage in Folge. Verteidiger Moritz Seider führte derweil die Detroit Red Wings zum 2:1-Sieg gegen die New York Islanders.