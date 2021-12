Amon-Ra St. Brown schafft zweiten NFL-Touchdown

Detroit. Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions hat als erster deutscher Footballprofi den zweiten NFL-Touchdown seiner Karriere erzielt.

Beim überraschenden 30:12 gegen die Arizona Cardinals markierte der 22 Jahre alte Passempfänger mit deutscher Mutter und amerikanischem Vater das zwischenzeitliche 9:0. "Ich bin sehr selbstbewusst gerade. Selbstbewusstsein ist sehr wichtig in diesem Sport", sagte St. Brown.

Vor zwei Wochen hatte St. Brown als erst vierter Football-Profi mit deutschem Pass seinen ersten Touchdown verbucht und damit den ersten Saisonsieg der Lions ermöglicht. Der Erfolg gegen die Cardinals war nun der zweite Sieg. Die Gäste kassierten dagegen ihre erst vierte Niederlage und müssen um ihren Spitzenplatz in der NFC West bangen.

Persönliche Bestleistung

St. Brown hatte zudem eine persönliche Bestleistung mit gefangenen Pässen über 90 Yards. Der am häufigsten angespielte Profi der Lions brauchte dafür acht erfolgreiche Fänge. "Es ist schön, die Fänge zu haben und alles, aber das wichtigste ist, dass wir diesen Sieg haben", sagte St. Brown.

Für Verteidiger Markus Kuhn blieb der erste Touchdown in seiner inzwischen beendeten NFL-Karriere - damals für die New York Giants - auch der letzte. Jakob Johnson von den New England Patriots und St. Browns Bruder Equanimeous St. Brown von den Green Bay Packers warten noch auf ihren zweiten Touchdown in der National Football League. Equanimeous St. Brown war beim 31:30-Sieg der Packers gegen die Baltimore Ravens wegen der Folgen einer Gehirnerschütterung nicht dabei und verpasste damit auch die Feier zur Qualifikation für die Playoffs und Rang eins in der NFC North.

Weil Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers sein Heimspiel gegen die New Orleans Saints 0:9 verlor, sind die Packers das derzeit einzige Team der Liga, das seine Playoff-Teilnahme sicher hat. Hätte das Team von Quarterback-Superstar Tom Brady gegen die Saints gewonnen, wäre ihm Rang eins in der NFC West nicht mehr zu nehmen gewesen. Je nach Ausgang der weiteren Partien am Montag und Dienstag haben die Bucs den direkten Playoff-Platz aber auch so schon vor ihrem nächsten Spiel sicher.

