Nächster Tennis-Coronafall: Rublew nach Abu Dhabi positiv getestet

Mo, 27.12.2021, 12.44 Uhr

Der Weltranglisten-Fünfte Andrej Rublew ist nach dem Einladungsturnier in Abu Dhabi als sechster Tennisprofi positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach dem Turnier war das Virus bereits bei Nadal, Shapovalov, Raducanu, Bencic sowie Jabeur nachgewiesen worden. Außerdem wachsen auch die Zweifel an Djokovics Teilnahme an den Australian Open.