Positiver Coronatest: Klopp muss in Quarantäne

Sa, 01.01.2022, 15.26 Uhr

Jürgen Klopp hat sich mit dem Coronavirus infiziert und wird seinen FC Liverpool im Spitzenspiel der Premier League am Sonntag beim FC Chelsea nicht betreuen können. Wie die Reds am Neujahrstag mitteilten, hat sich Klopp nach einem positiven Test in Quarantäne begeben.