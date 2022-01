Über 5000 Olympia-Souvenirs: Superfan präsentiert Mega-Sammlung

Mo, 03.01.2022, 13.32 Uhr

Da ist für jeden was dabei: Der chinesischen Olympia-Superfan Zhang Wenquan besitzt mittlerweile über 5000 Souvenirs vergangener und zukünftiger Spiele. Kostenpunkt: Umgerechnet rund 55.000 Euro! Kurz vor Beginn der Winterspiele in Peking in einem Monat wird seine Mega-Sammlung in Schulen und Universitäten ausgestellt.