Djokovic unterstützt Corona-Forschung: Anteile an Biotech-Firma

Djokovic unterstützt Corona-Forschung: Anteile an Biotech-Firma

Do, 20.01.2022, 12.35 Uhr

Das kommt überraschend: Novak Djokovic investiert in die Corona-Forschung. Der ungeimpfte Tennis-Star hält wohl 80% der Anteile an der dänischen BioTech-Firma QuantBioRes, sagte CEO Ivan Loncarevic in einem AFP-Interview. Das Unternehmen erforscht neue Technologien zur Bekämfung von Viren und resistenten Bakterien.