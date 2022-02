Curling als Auftakt: Wettbewerbe in Peking gestartet

Curling als Auftakt: Wettbewerbe in Peking gestartet

Mi, 02.02.2022, 15.47 Uhr

Mit vier Spielen im Curling und ausgewählten Zuschauern auf der Tribüne haben am Mittwoch die Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Peking begonnen. Erst am Freitag findet die Eröffnungsfeier statt.