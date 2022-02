Neuer Name für Washington Football Team: Redskins nun Commanders

Mi, 02.02.2022, 16.05 Uhr

Nach der zweiten Umbenennung in weniger als zwei Jahren tritt das NFL-Team aus Washington ab der nächsten Saison mit dem Namen "Commanders" an. Als Logo wird wie zuletzt ein großes "W" in leicht abgewandelter Form verwendet.