Knappes Finish: Van der Poel gewinnt Gold über 5000m

So, 06.02.2022, 11.51 Uhr

In einem denkbar knappen Finish hat der Schwede Nils van der Poel über die 5000m die Goldmedaille im Eisschnelllauf in Peking gewonnen. Der Weltrekordler blieb 0,47 Sekunden vor Patrick Roest (NED) und Hallgeir Engebraaten (NOR). Die Deutschen Patrick Beckert und Felix Rijhnen verpassten wie erwartet die Medaillenränge.