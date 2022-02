Olympia: Positiver Dopingtest bei Walijewa bestätigt

Fr, 11.02.2022, 07.50 Uhr

Die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa ist vor den Winterspielen in Peking positiv auf das Stimulans Trimetazidin getestet worden. Ob die 15-Jährige, die am Montag mit der russischen Mannschaft Gold im Teamwettbewerb gewonnen hatte, am Einzelwettbewerb teilnehmen darf, entscheidet sich vor dem Sportgerichtshof CAS.