Schröder will bei Heim-EM für Deutschland auflaufen

Mo, 14.02.2022, 18.46 Uhr

Basketball-Star Dennis Schröder will bei der Heim-EM im September 2022 für Deutschland spielen. Dies teilte der NBA-Star in einer Pressemitteilung mit. Das DBB-Team läuft in der Vorrunde in Köln auf und im Falle des Weiterkommens auch in der Finalrunde in Berlin.