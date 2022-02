Petkovic in der ersten Runde von Doha gescheitert

Mo, 21.02.2022, 17.41 Uhr

Andrea Petkovic ist beim WTA-Turnier von Doha in der ersten Runde ausgeschieden. Die 34-jährige unterlag der Schweizerin Viktorija Golubic in zwei Sätzen mit 4:6 und 4:6. Am Montagabend spielt Angelique Kerber um den Zweitrundeneinzug.