Friedrich und Co. gelandet: Olympia-Mannschaft zurück in Deutschland

Mo, 21.02.2022, 20.17 Uhr

Mit Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich an Bord ist der letzte Teil der deutschen Olympia-Mannschaft aus Peking zurückgekehrt. Der Bob-Dominator gehörte zu den 160 Mitgliedern der deutschen Delegation, die am Montagnachmittag nach dem Ende der Winterspiele am Frankfurter Flughafen landete.