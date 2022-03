Para-Biathletin Walter nach Gold-Coup: "Kann so weitergehen"

Di, 08.03.2022, 20.28 Uhr

Biathletin Leonie Walter hat über die Mitteldistanz im Biathlon in der Klasse der Sehbehinderten sensationell die Goldmedaille geholt. Kein Wunder also, dass es für die 18-Jährige "gerne so weitergehen" kann.