Wegen Corona-Ausbruch: Mainz beantragt Verlegung des Augsburg-Spiels

Mi, 09.03.2022, 13.07 Uhr

Der FSV Mainz 05 will aufgrund des Corona-Ausbruchs unter den Profis und Betreuern auch sein kommendes Punktspiel am Samstag beim FC Augsburg verlegen. Einen entsprechenden Antrag haben die Rheinhessen am Mittwoch bei der DFL gestellt.