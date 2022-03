Corona: Bochum und Gladbach am Freitag ohne Cheftrainer

Do, 17.03.2022, 13.45 Uhr

Ein Bundesligaspiel ohne Chefcoach: Der VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach müssen in der Partie am Freitag auf ihre verantwortlichen Trainer verzichten. Gladbachs Adi Hütter ist weiterhin an Corona erkrankt - und auch Bochums Thomas Reis wurde positiv getestet.