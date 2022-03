Zverev im Viertelfinale von Miami

Steht beim Turnier in Miami im Viertelfinale: Alexander Zverev in Aktion.

Miami. Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim Masters in Miami das Viertelfinale erreicht. Der 24-Jährige siegte gegen den Qualifikanten Thanasi Kokkinakis aus Australien 6:4, 6:4.

"Thanasi ist ein sehr aggressiver Spieler, ich habe daher versucht, ihm diese Stärke zu nehmen", sagte Zverev. "Ich habe Druck auf ihn gemacht und war aggressiv und das hat sehr gut funktioniert."

In der nächsten Runde trifft der an Nummer zwei gesetzte Zverev bei dem mit rund 8,6 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier auf den Norweger Casper Ruud. "Casper ist ein großartiger Spieler und er spielt momentan unglaublich gut. Ich bin bereit für einen harten Kampf", sagte Zverev. Sein bestes Resultat in Florida war vor drei Jahren der Einzug ins Finale. Alle anderen deutschen Tennis-Profis sind bereits ausgeschieden.

Für Zverev verlief das Jahr bisher nicht wie gewünscht. Zwar führte der 24-Jährige das deutsche Davis-Cup-Team zum Auswärtssieg im Qualifikationsspiel in Brasilien. Zum ansonsten wenig erfolgreichen Abschneiden kam seine Sperre auf Bewährung, nachdem er beim Turnier in Acapulco mit seinem Schläger auf den Schiedsrichterstuhl eingeschlagen hatte.

