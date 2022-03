Pulisic "stolz": USA und Mexiko sichern sich WM-Tickets

Do, 31.03.2022, 09.02 Uhr

Nach Kanada um Bundesliga-Star Alphonso Davies haben sich auch die USA und Mexiko ihr Ticket für die Fußball-WM in Katar gesichert. Die USA verloren in San Jose zwar mit 0:2 gegen Costa Rica, belegten trotz der Niederlage aber den dritten Platz in der CONCACAF-Gruppe. Mexiko gewann 2:0 gegen El Salvador.