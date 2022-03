Freiburg will Bayern ärgern: "Erst mal ist es nur ein Trikot"

Freiburg will Bayern ärgern: "Erst mal ist es nur ein Trikot"

Do, 31.03.2022, 17.02 Uhr

Christian Streich will den FC Bayern ärgern. Die "besondere Herausforderung" nimmt der Trainer mit seinem SC Freiburg immer gerne an - mit Ruhe am Ball, und ohne Angst, "weil ein Bayern-Trikot auf dich zurennt."