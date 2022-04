Deutschland in WM-Gruppenphase gegen Spanien

Fr, 01.04.2022, 19.31 Uhr

Ein Hammerlos und zwei machbare Gegner: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft in der WM-Vorrunde in Katar auf Spanien und Japan. Der dritte Gegner in Gruppe E wird noch in einem internationalen Play-off-Spiel ermittelt.