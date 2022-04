Comeback zum Vergessen: Frühes Aus für Djokovic in Monte Carlo

Di, 12.04.2022, 19.19 Uhr

Novak Djokovic ist bei seinem Comeback nach rund anderthalb Monaten Zwangspause früh gescheitert. Der Weltranglistenerste musste sich nach einem Auftaktfreilos in der zweiten Runde des Masters in Monte Carlo dem Spanier Alejandro Davidovich Fokina in drei Sätzen geschlagen geben.